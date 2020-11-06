ضبط 11 شخصًا بـ3 كيلو بانجو و5 أسلحة نارية فى أسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من القبض على 11 شخصًا، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كميات من المخدرات.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد القبض على 11 متهمًا بحوزتهم كمية من البانجو تزن 3.250 كيلو جرام، و5 أسلحة نارية، و3 سلاح أبيض وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطى بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.