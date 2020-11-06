مسئولو الانتخابات الأمريكية «قلقون».. وتنديد بـ«قصة شاربى»

أعرب مسئولو الانتخابات في عدة ولايات أمريكية عن قلقهم إزاء سلامة موظفيهم وسط سلسلة من التهديدات وتجمعات المتظاهرين الغاضبين خارج أبوابهم، والتي أثارتها مزاعم الرئيس دونالد ترامب التى لا أساس لها عن عمليات تزوير على نطاق واسع في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.وقال جو غلوريا، مسجل مقاطعة كلارك، نيفادا، التى تضم لاس فيجاس: "يمكنني أن أخبرك أن زوجتي وأمي قلقتان للغاية بشأني".وأضاف غلوريا أن طاقمه يدفع بتعزيزات أمنية، ويتتبع المركبات القادمة والمغادرة من مكاتب الانتخابات، لافتًا إلى أن شيئًا لن يمنعه هو والآخرين من القيام بما هو واجب وفرز الأصوات، وفقًا لفضائية سكاى نيوز عربية.وكانت مجموعات من أنصار ترامب قد تجمعت في مواقع فرز الأصوات في فينيكس وديترويت وفيلادلفيا، وشجبوا النتائج الأولية لفرز الأصوات والتي أظهرت أن الديمقراطي، جو بايدن، يتقدم على منافسه الجمهوري ويحصد المزيد من الأصوات.ولم تكن الاحتجاجات عنيفة أو كبيرة جدًا، إلا أن المسئولين المحليين شعروا بالأسى من الحشود، وقلقون بشأن الاتهامات المستمرة.من جانبها، قالت المدعية العامة لولاية ميتشيجن، دانا نيسيل، فى تغريدة لها على "تويتر" مناشدة "التوقف عن إجراء مكالمات مضايقة وتهديد لموظفيها".وكتبت نيسيل، وهي ديمقراطية، أن "مطالبتهم بإدخال أقلام شاربي في أماكن غير مريحة ليست مناسبة أبدًا، وهو تعليق محزن على حالة أمتنا"، لافتة إلى نظرية مؤامرة خاطئة مفادها أن مؤيدي ترامب طلب منهم ملء بطاقات الاقتراع بأقلام ملونة من نوع شاربى، بدلًا من الأقلام العادية، حتى لا تستطيع آلات الفرز حساب أصواتهم.