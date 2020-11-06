وزير الرياضة: عودة الدورى أسهمت فى وصول 3 فرق مصرية للنهائيات الإفريقية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حرص ورؤية الدولة على عودة مسابقة الدوري العام لكرة القدم كانت في محلها والتي نتج عنها رفع معدلات اللياقة البدنية لدي الفرق المصرية، وهو ما ظهر خلال اللقاءات الإفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، وفي سابقة فريدة من نوعها وصلت 3 فرق مصرية إلى نهائيات الكونفيدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا، معربًا عن سعادته بوصول ثلاثة فرق مصرية لنهائيات البطولات الإفريقية لكرة القدم.جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، 500 من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار "الرياضة حق للجميع".ووجه الدكتور أشرف صبحي رسالة لجماهير الكرة المصرية بأهمية التحلي بالروح الرياضية خلال المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بريادة مصر للقارة الإفريقية رياضيًا.وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة استعدادات المنتخب الوطنى الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.وقال صبحي إن ماراثون "الرياضة حق للجميع" يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدى الشباب المصري، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية.وانطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبدالناصر بمدينة الشروق، لينتهي بحديقة الدراجات بشارع الستين.في سياق متصل، افتتح وزير الشباب والرياضة جيم "أوت دور" ومضمارًا للدراجات بطول 1.5 كيلومتر بحديقة الدراجات مجانًا والذي يأتي ضمن عدد من صالات الجيم المفتوح التي تقام في الحدائق العامة لتشجيع الشباب على الممارسة لتمرينات اللياقة البدنية.