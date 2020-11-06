كوريا الجنوبية تدعو لمحادثات بين بيونج يانج وواشنطن

شدد مسئول كوري جنوبي كبير في الأمن الوطني، اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد وصلت إلى نهايتها.جاء ذلك خلال جلسة تشاور افتراضية شارك فيها، سوه هون، مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، مع نظيريه الأمريكي والياباني روبرت أوبراين، وشيجيرو كيتامورا.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كانج مين- سوك إن المسئولين الثلاثة أجروا مناقشات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم في المنطقة، وقضايا أمنية أخرى، حسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.وأضاف المتحدث أنهم أيضا تبادلوا التقييمات بشأن الأوضاع الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وتحدثوا عن سبل "التواصل مع كوريا الشمالية" لاستئناف الحوار.كما اتفقت الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتضامن الدولي من أجل تطوير وتوفير لقاحات وعلاج لمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.