مايا مرسي تدعو المرأة للمشاركة في المرحلة 2 من انتخابات «النواب»

دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الانتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن، معربة عن فخرها وامتنانها إلى السيدات اللاتي تصدرن المشهد الانتخابي في جميع محافظات المرحلة الأولى وفي كل اللجان الانتخابية بشكل ملحوظ.وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المرأة المصرية أثبتت، من خلال مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية، على ما تتمتع به من حس وطني عالٍ، ومدى تفانيها في حبها وإخلاصها لتراب هذا الوطن، فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات يأتى إعمالًا للحق الذي كفله لها الدستور المصري.وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها في صفوف طويلة أمام اللجان الانتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والإدراك وحجم المسئولية التى تتمتع بها المرأة المصرية.ودعت الدكتورة مايا مرسي السيدات والفتيات إلى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة في الإدلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفأ لتمثيلهن في البرلمان واعتبار أصواتهن أمانة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت على مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر الجاري فى دوائر ١٣ محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.