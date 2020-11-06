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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفرز بـ4 ولايات يشعل سباق الانتخابات بين بايدن وترامب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
مروة عنبر
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مع اقتراب ساعة الحسم واقتراب الإعلان عن الفائز بالرئاسة الأمريكية، باتت ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية محط اهتمام الجميع.

وفى ولاية جورجيا، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بألف و805 صوتا بعد فرز 99% من الأصوات، وباتت عدد الأصوات المتبقية للفرز 14097 صوتا.

كما تقدم ترامب فى ولاية بنسلفانيا على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت بعد فرز قرابة 96% من الأصوات، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

فيما تقدم بايدن على ترامب فى ولاية نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز نحو 90 % من الأصوات، في حين شهدت كارولينا الشمالية تقدم ترامب بقرابة 80 ألف صوت بعد فرز نحو 97% من الأصوات.

وجدد ترامب خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، تأكيده على أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا سرقها منه الديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.

وقال ترامب أمام الصحفيين بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة، أما إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأسهب ترامب في كلمته في سرد مزاعم واتهامات بالفساد من دون أن يقدم أي دليل على أي منها، قائلا "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج، والقضاء يجب أن يبت بالأمر في نهاية المطاف".

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