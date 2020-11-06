عطل مفاجئ يقطع المياه عن مدينة الخانكة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن انقطاع المياه عن مدينة الخانكة بسبب عطل مفاجئ بخط المياه المغذي للمدينة، حيث جرى الدفع بفرق الإصلاح للسيطرة على الموقف في أسرع وقت وإعادة ضخ المياه.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.