بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا إلى 537 صوتا بعد فرز 99% منها

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن المرشح الديمقراطى جو بايدن، قلص الفارق بينه وبين الرئيس الحالى دونالد ترامب في جورجيا إلى 537 صوتا بعد فرز 99% من الأصوات.وفى وقت سابق من اليوم، توقعت حملة بايدن، أن يتم الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، اليوم الجمعة، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة، اليوم، والتي لديها 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، موضحة أن الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 49.5% مقابل 49.2% لصالح بايدن.