ديانا حامد تحصد لقب ملكة جمال البيئة

حصدت المتسابقة ديانا حامد، لقب ملكة جمال البيئة خلال فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2020، حيث ستمثل مصر في المسابقة الدولية «ميس إيكو» فبراير المقبل.وحصدت المتسابقة نسمة عطا الله لقب ملكة جمال مصر 2020، كما حصدت المتسابقة فيرجينا هاني لقب "ميس جراند إنترناشونال"، وديانا حامد "ملكة جمال البيئة".وضمت لجنة التحكيم، برئاسة الدكتورة آمال رزق، مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روى فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.