حقيقة تجميد صرف المعاش خلال الـ4 الأشهر الأولى من خروج المستحق للتقاعد

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنَّه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنَّه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنَّه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءًا من الشهر التالي لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأي منها.وفي السياق ذاته، يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط، ويمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق، حيث​ يتم إصدار بطاقة صرف آلي ورقم سري لمستحقي المعاش مجانًا بدءًا من الشهر التالي، والتي تتيح خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا للإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات، وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية في ظل سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية.