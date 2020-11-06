رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
هبه محمد
طباعة
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 378 وفاة و20582 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت روسيا، أمس، 19 ألفا و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و712 ألفا و858 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بأن الإصابات الجديدة في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 292 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و509 حالات.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 آلاف و255 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، و1093 في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبنانى السابق اليوم

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيود تباعد اجتماعي جديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-11-2020

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

تعرف على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

الليلة.. حفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

قريبًا.. منشورات التكوين تصدر ترجمة جديدة لــ «إلى المنارة»