لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 378 وفاة و20582 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.وسجلت روسيا، أمس، 19 ألفا و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و712 ألفا و858 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بأن الإصابات الجديدة في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 292 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و509 حالات.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 آلاف و255 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، و1093 في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.