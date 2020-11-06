«الإسكان» تحذِّر من صفحات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى على «فيسبوك»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتدشين أي صفحات جديدة على «فيسبوك» لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيًا.وأوضحت أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائيًا، وأن عملية حجز أو بيع أي من وحدات الإسكان الاجتماعي تتم بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمتمثلة في (الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك (facebook.comSHMFFEG)، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة العملاء.وحذَّرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق على الرابط التالي SHMFF.gov.eg، أو رابط cservices.shmff.gov.eg، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رابط فيسبوك www.facebook.comSHMFFEG، ورابط يوتيوب www.youtube.comcshmffeg، فضلًا عن إتاحة 15 مركزًا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهي (15 مايو – السادات – الشروق - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة - الصالحية الجديدة – العبور - الوادي الجديد - بني سويف (إدارة التسكين) - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - بنى سويف الجديدة - محافظة كفر الشيخ – بورسعيد - محافظة المنيا)، كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهي "1188- 5999 - 5777 – 09007117"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124.