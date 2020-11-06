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محمد العسيري

مصر

ما حقيقة التوسع بالجامعات الأهلية لإلغاء مجانية التعليم؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وأنه لا علاقة نهائيًا بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم.

وأوضحت أن مجانية التعليم هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها.

وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل المواطنين على حد سواء، تم افتتاح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر في محافظة جنوب سيناء، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من (مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ) بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، كما تتضمن كليات الجامعة تخصصات: (الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم)، وقد تم بدء الدراسة رسميًا بفرع الجامعة هذا العام بكليات الزراعة، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب البشري، والعلوم الإدارية، والصناعات التكنولوجية.

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