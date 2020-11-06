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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

9 آلاف و721 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:16 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 آلاف و721 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 440 ألفا و188 حالة.

وقال ستيبانوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 تشمل 304 أطفال و468 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 201 حالة وفاة و10 آلاف و762 حالة تعاف، فيما تم إدخال ألف و517 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، فإنه تم تسجيل 195 ألفا و544 حالة تعاف، و8 آلاف و125 حالة وفاة في أوكرانيا منذ بداية الجائحة.

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