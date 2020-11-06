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محافظات

أحمد سعد يحيي رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
هبه عويضه
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تقيم أوبرا الإسكندرية، اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان أحمد سعد في رابع ليالي المهرجان ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري.

ويشارك في الحفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ونجوم الفرقة، حيث يشاركون بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل، منها «دارى العيون أداء الفنان وائل أبوالفتوح، يا عينى على الصبر أداء الفنان السيد وهب الله، إن كنت ناسى أداء الفنانة آلاء أيوب، حبك نار أداء الفنان أيمن مصطفى، أوقاتى بتحلو أداء الفنانة شروق شريف، يا خلى القلب أداء الفنان محمد متولى»، وبالفاصل الثانى من الحفل يشارك عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور بالمقطوعة الموسيقية (حب إيه)، ثم فاصل للفنان أحمد سعد يقدم خلالها باقة من أجمل أغانى التراث، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه، منها «يا مصر مين يقدر عليكى- على حسب وداد- سألت نفسى- العشم- لأجل النبى- أهوه ده اللى صار».

يأتي ذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دار أوبرا الإسكندرية، من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والتباعد بالمقاعد.

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