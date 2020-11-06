إصابة طفلين في حادث تصادم بقنا

أصيب طفلان في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل بقرية «المخزن» بمدخل كوبري «الشهيد باسم فكري» في قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة «زياد خير التهامي» (14عامًا) وابن عمه «محمود حسب الله التهامي» (12 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل أمام مدخل كوبري الشهيد باسم فكري ناحية قرية المخزن في دائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.تم تحويل المصابين إلى مستشفى قنا العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.