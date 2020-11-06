أفغانستان تتسلم 1382 سيارة «هامفي» من أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الدفاعية الوطنية الأفغانية استلمت أكثر من ألف سيارة هامفي وعشرات الطائرات والمعدات العسكرية وسط مهلة نهائية للولايات المتحدة لسحب قواتها التي لا تزال في أفغانستان بعد اتفاق تم توقيعه مع حركة طالبان في فبراير الماضي.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت بـ 1382 سيارة هامفي و55 من مركبات القوة الضاربة المتنقلة و10 طائرات هليكوبتر و4 طائرات من طراز إيه -29 إلى قوات الأمن الدفاعية الوطنية الأفغانية".وأضافت الوزارة أنهم "تبرعوا أيضا بمئات من نظارات الرؤية الليلية والزي الرسمي والمعدات والإمدادات الطبية والمرافق والذخيرة".جاءت إمدادت الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع قرب موعد عودة القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان إلى بلادها بعد أن استمر تواجدها لأكثر من 20 عاما حيث أن انسحاب القوات الأمريكية يمثل جزءا من الاتفاق الموقع مع طالبان في فبراير الماضي من أجل إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.