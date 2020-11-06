كازاخستان تسجل 231 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسب ما نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، أن 51 شخصًا تماثلوا للشفاء جراء إصابتهم بفيروس "كوفيد- 19".وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 38 ألفًا و721 إصابة بفيروس كورونا، في حين تماثل 29 ألفًا و14 شخصًا للشفاء، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 406 وفيات.