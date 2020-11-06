ترامب يؤكد فوزه بالأصوات «القانونية»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، عبر «تويتر»، ثقته من الفوز بالأصوات «القانونية» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.ولمح ترامب مجددًا باللجوء إلى المحكمة العليا لحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وفقًا لفضائية «الحدث».وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه بمنع مراقبي حملته من القيام بعملهم في الانتخابات، وأن المحكمة العليا عليها أن تقرر بشأن الانتخابات بعد منع مراقبينا من الوصول لمراكز الفرز.