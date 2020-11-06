العراق يجني 117 ألف دولار يوميا مقابل عبور الطائرات في أجوائها

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبي، أن بلاده تجني 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات في أجوائها.وأوضح الشبلي حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الجمعة، أن الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، حيث عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع، ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين.وأضاف أن اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والأخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، مشيرا إلى أنه تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع.وأكد أن أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولارًا، وأن عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك، لافتا إلى أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء.