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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب تهبط مع ارتفاع الدولار

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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انخفض الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة جو بايدن، وفقًا لرويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، وزادت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأوقية.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27 بالمئة منذ
بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 982.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2392.65 دولار.

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