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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير البيئة: حريصون على إشراك القطاع الخاص بمنظومة المخلفات الجديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا مع ممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات لطاقة لاستطلاع رأي الشركات فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لآلية البدء في تنفيذ تلك المشروعات بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معا، وأكدت حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل في هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.

و أكدت وزيرة البيئة، أنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش كيلو وات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، حيث تم وضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم اعداد ادلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي أبريل 2020 تم طرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.

ودعت الوزيرة القطاع الخاص للمشاركة في منظومة ادارة المخلفات والاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب إنتاج سماد عضوي أو وقود بديل، ووضع ما يملكه من إمكانيات وتكنولوجيات بما يساعد على ضمان استدامة المنظومة ونجاحها والقضاء على مشكلة المخلفات، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد في رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرص استثمارية جديدة للشركات وخاصة الشركات المحلية والناشئة.

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