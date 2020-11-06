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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: تحويل المخلفات لطاقة مجال جديد للاستثمار فى مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها، وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال وفرص القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، موضحة أن الدولة بدأت بالفعل في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير، كما تم إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ويتم العمل حاليًا على اللائحة التنفيذية له.

وأردفت وزيرة البيئة، عن أهمية هذا اللقاء في وضع مؤشرات لشواغل القطاع الخاص فيما يخص تنظيم عملية الاستثمار في المخلفات لمراعاتها في وضع اللائحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل بقوة حاليًا في توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفي مناسب لهم لإدراجهم في المظلة التأمينية للدولة، وهذا سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها، بما يوفر عائدًا ماديًا واقتصاديًا وبيئيًا كبيرًا.

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