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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كاميرات المراقبة تسقط سائقا دهس سيدتين في الغردقة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
سائقا دهس سيدتين
سائقا دهس سيدتين
علي عواد
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تمكنت مباحث الغردقة بالاشتراك مع مباحث مرور البحر الأحمر من إلقاء القبض على سائق سيارة ملاكي دهست سيدتين بشارع الحجاز وفر هاربا بالغردقة، وجار التحقيقات والعرض على الجهات المختصة.

وحددت مباحث مرور البحر الأحمر موقع السيارة الهاربة عن طريق كاميرات المراقبة وأسفرت جهود البحث إلى مكان السيارة وتمَّ إعداد الأكمنة الثابتة وإلقاء القبض على سائق السيارة ويدعى «حسين رجب- 39 عامًا) ويعمل سائقًا عليها وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بأن سيارة مجهولة دهست سيدتين أثناء عبورهما شارع الحجاز بالغردقة وفرت هاربة وتم نقل إحداهما إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث بالغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وأمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر بتكثيف الجهود وسرعة إلقاء القبض على سائق السيارة الهاربة وتم تحديد فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث والذي وجه بتفريغ كاميرات المراقبة وتمكنت إدارة مرور البحر الأحمر عادل رئيس مباحث المرور من تحديد هوية سائق السيارة الهاربة البيضاء اللون وبالتنسيق مع مباحث الغردقة وإعداد الأكمنة تم إلقاء القبض على السائق.

وتداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تدهس سيدة أثناء عبوره شارع الحجاز بالغردقة برفقتها سيدة أخرى  وفرت هاربة.

وعلى الفور تم استدعاء 3 سيارات إسعاف لنقل المصابة وتدعى «جملات مملوك شحاتة- 51 سنة) إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تصب السيدة الأخرى وتم عمل محضر بالواقعة.

وأكد مصدر طبي أن السيدة المصابة أصيبت بكسر في الجمجمة واشتباه في ارتجاج بالمخ وتم حجزها بالعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

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