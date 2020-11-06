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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية تحقق فى إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات فى بنسلفانيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
مركز لفرز الأصوات
مركز لفرز الأصوات في بنسلفانيا
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أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فتح التحقيقات بعد إحباطها هجومًا مخططًا لاقتحام مركز مؤتمرات بنسلفانيا الذي لا يزال يفرز أصوات الناخبين بمدينة "فلادلفيا".

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة "هامر" حاولوا اقتحام المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة لفرز الأصوات.

وأضافت القناة أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم ويجري التحقيق معه حاليًا، موضحة أنه كان قد تمت مصادرة سلاح موجود بالسيارة، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وكانت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات الأمريكية، قد أظهرت في وقت سابق من اليوم، أن ولاية بنسلفانيا مازال لديها أقل من 10% من بطاقات الاقتراع الغيابي لم يتم احتسابها بعد.

يذكر أن ولاية بنسلفانيا، التي قد ترفع إجمالي أصوات المجمع الانتخابي للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن فوق عتبة 270 صوتًا التي يحتاجها للفوز بالرئاسة، قد تنتهي من غالبية فرز الأصوات المتبقية بحلول اليوم، وذلك وفقًا لما صرح به مسئولون في الولاية.

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