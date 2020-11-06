الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

اكتشف علماء صينيون مخلوقًا شبيهًا بالجمبري له خمسة عيون، يرجع عمره إلى ما قبل 520 مليون سنة.وقال تشو ماو يان، الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف أحافير "كيلينشيا تشانغيي" في تشكيل صخري في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وأن الاكتشاف قد يميط اللثام عن "حلقة مفقودة" في تطور أكثر الحيوانات عمومًا في الكرة الأرضية، وهي المفصليات التي تشكل أكثر من 80% من جميع أنواع الحيوانات على سطح الأرض.وأضاف الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات، أن "الجمبري" المكتشف يجمع الميزات من مختلف الحيوانات خلال العصر الكمبري، حيث له بشرة صلبة وجذع مجزأة وساقان مشتركان، وخمسة عيون على رأسه ومخالب كبيرة في الجزء الأمامي من الجسم للقبض على الفريسة.وتابع أن فريق البحث أجرى تحليلًا مفصلًا بشكل متطور لأحافير كيلينشيا، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة التطور يكون بين الأنومالوكاريس والمفصليات، ما يسد الفجوة بين تطور الأنواع، وهو ما يقدم أدلة مهمة لحل لغز نشأة وتطور الحيوانات المبكرة.