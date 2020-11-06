رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
اكتشاف مخلوق شبيه
اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري
ا ش ا
طباعة
اكتشف علماء صينيون مخلوقًا شبيهًا بالجمبري له خمسة عيون، يرجع عمره إلى ما قبل 520 مليون سنة.

وقال تشو ماو يان، الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف أحافير "كيلينشيا تشانغيي" في تشكيل صخري في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وأن الاكتشاف قد يميط اللثام عن "حلقة مفقودة" في تطور أكثر الحيوانات عمومًا في الكرة الأرضية، وهي المفصليات التي تشكل أكثر من 80% من جميع أنواع الحيوانات على سطح الأرض.

وأضاف الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات، أن "الجمبري" المكتشف يجمع الميزات من مختلف الحيوانات خلال العصر الكمبري، حيث له بشرة صلبة وجذع مجزأة وساقان مشتركان، وخمسة عيون على رأسه ومخالب كبيرة في الجزء الأمامي من الجسم للقبض على الفريسة.

وتابع أن فريق البحث أجرى تحليلًا مفصلًا بشكل متطور لأحافير كيلينشيا، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة التطور يكون بين الأنومالوكاريس والمفصليات، ما يسد الفجوة بين تطور الأنواع، وهو ما يقدم أدلة مهمة لحل لغز نشأة وتطور الحيوانات المبكرة.

موضوعات متعلقة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

احتدام السباق الرئاسى الأمريكى فى الولايات المتأرجحة

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيود تباعد اجتماعي جديدة

مصرع 7 أشخاص في حريق بروسيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-11-2020

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

تعرف على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

الليلة.. حفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

قريبًا.. منشورات التكوين تصدر ترجمة جديدة لــ «إلى المنارة»