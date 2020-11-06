47 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت الهند، اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 47 ألفًا و638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 8 ملايين و411 ألفًا و724 مصابًا.وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة الهندية حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد وصلت إلى 124 ألفًا و985 حالة وفاة وذلك بعدما تسجيل 670 حالة وفاة جديدة على مدار يوم أمس.وأشارت القناة الهندية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى هذه اللحظة 7 ملايين و765 ألفًا و966 شخصًا.