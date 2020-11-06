تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 6-11-2020

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقسا معتدلا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار مفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 23درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 25درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 25درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 25درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 25درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 28درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 28