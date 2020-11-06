توقيع الكشف البصرى على 550 مواطنًا بالأقصر مجانًا

شهد حمام السباحة الأوليمبي بمدينة الأقصر، فعاليات حملة مجانية للكشف الطبي على المواطنين بعنوان "اطمن _على _عينك"، تحت رعاية مجلس مدينة الأقصر ومديرية الصحة، وبإشراف نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمستشفى العيون الدولي، حيث لاقت الحملة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.وتم توقيع الكشف الطبي على حوالى 550 مواطنًا أثناء الحملة، وذلك بدعم وحضور العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.وقامت الحملة بالكشف على العين باستخدام أحدث أجهزة البصريات وصرف شنابر نظارات بجانب عيادة باطنة لقياس الضغط والسكر، وتم تحديد عمليات للحالات التي تستدعي ذلك، بواقع حوالى 70 عملية في اليوم الأول، كما تم صرف عينات من العلاج بالمجان لكل الحالات، وذلك لدعم مستوى الخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجًا.وبنهاية اليوم الأول من المبادرة شكر رئيس المدينة كلا من الأطباء وفريق سفراء المدينة ورجال مجلس المدينة القائمين على العمل لما بذلوه من مجهودات عظيمة في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن المرضى.