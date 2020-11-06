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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتدام السباق الرئاسى الأمريكى فى الولايات المتأرجحة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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تقلصت الفوارق في الولايات المتأرجحة مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تشير أحدث الأرقام إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك أن يخسر في ولاية بنسلفانيا المكتظة بالسكان التي تضم 20 صوتا في المجمع الانتخابي حيث يتقدم بفارق يقل 27 الف صوت، في الوقت الذي تتقلص فيه صدارته مع استمرار فرز كل دفعة جديدة من أوراق الاقتراع.

وفي ولاية أريزونا، يتقلص تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، ولكن بدرجة أقل حدة حيث إنها ولاية أصغر، وبها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، ويتقدم فيها بايدن بحوالي 46 الف صوت.

وفي الوقت نفسه، تشهد ولاية جورجيا تساو في الحظوظ بين المرشحين، حيث يفصل بينهما أقل من ألفي صوت فقط في الولاية التي تضم 16 صوتا في المجمع الانتخابي.

وفي ولاية نيفادا يتقدم بايدن بحوالي 11400 صوت. وللولاية ستة أصوات بالمجمع الانتخابي.

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