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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف يؤكد تضامن طهران مع كراكاس فى مواجهة عقوبات واشنطن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:23 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارة إلى كراكاس، الخميس، تضامن الجمهورية الإيرانية مع فنزويلا في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتّحدة على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ظريف في بيان تُرجم إلى الإسبانية "لن نستسلم أبدًا في مواجهة هذه العقوبات والضغوط".

وأضاف خلال زيارته إلى مقرّ وزارة الخارجية الفنزويلية "سنعمل ونتعاون مع الدول التي تحترم ميثاق الأمم المتّحدة وتلتزم به" في سبيل "إلغاء هذه العقوبات"، مشدّدًا على "ضرورة أن نقف معًا متّحدين".

وتأتي زيارة ظريف إلى كراكاس في وقت يسود فيه الترقب الولايات المتحدة التي شهدت الثلاثاء انتخابات رئاسية لا تزال نتائجها غير محسومة.

وإيران هي مع كوبا وروسيا وتركيا والصين، من أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وعلى غرار كراكاس تخضع طهران لعقوبات من جانب الولايات المتّحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الدولي عام 2018، معتبرًا أنّ هذا النص غير كافٍ لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية ووضع حدّ لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وما لبث أن أعاد ترامب فرض جميع العقوبات الأميركية التي رفعت في 2015 عن طهران، ثم شدّد هذه العقوبات.

وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به رئيسًا، عن طريق العقوبات وفرض حظر على النفط الفنزويلي. وتعترف واشنطن، مثل ما يقرب من ستين عاصمة أخرى، بخوان غوايدو المعارض رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

تمتلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها انهار وهي تعاني من نقص متفاقم في الوقود. وقد اضطرتها العقوبات الأمريكية للجوء إلى حلفاء مثل إيران.

وأرسلت الجمهورية الإيرانية في الأشهر الأخيرة إلى فنزويلا ناقلات نفط عديدة محملة بالوقود للمساعدة في تخفيف هذا النقص.

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