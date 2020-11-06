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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المتهمان فى قضية تهريب كارلوس غصن يواجهان قاضية أمريكية متشككة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
وكالات
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قالت قاضية اتحادية في بوسطن إنها سترفض على الأرجح محاولة رجلين في اللحظات الأخيرة لتجنب تسليمهما إلى اليابان لمواجهة اتهامات بشأن مساعدتهما لكارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان على الهرب من العدالة في الدولة الآسيوية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت القاضية الجزئية أنديرا تالواني إنها تميل إلى استنتاج أن وزارة الخارجية الأمريكية في حاجة إلى أن تتخذ خطوة إضافية قبل السماح بتسليم المحارب القديم في القوات الخاصة الأمريكية مايكل تيلور وابنه بيتر إلى اليابان.

وقالت تالواني إن الخطوة، التي تتضمن التحقق من الالتزام بعدم تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب "ليست عبئا ثقيلا للغاية".

وقالت القاضية إنها ستحكم على الأرجح ضد تايلور وابنه على افتراض أن الوزارة فعلت ذلك. وأعربت عن تشككها في الحجج التي ساقها محامييهم بأنه لا يمكن مقاضاتهم في اليابان لمساعدتهم شخص على "عدم المثول أمام العدالة".

وقالت تالواني إنها ستمتنع عن رفع أمر أصدرته الأسبوع الماضي بمنع تسليمهما مؤقتا حتى تصدر قرارها رسميا. وقال محامي الدفاع تيلمان فينلي إن تايلور وابنه سيستأنفان على أي حكم ضدهما.

وألقى القبض على الاثنين في مايو بناء على طلب اليابان. وأبلغت وزارة الخارجية محاميهم الأسبوع الماضي بأنها وافقت على تسليمهما.

ويقول المدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى مسقط رأسه في لبنان الذي ليس لديه اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة مع اليابان.

وكان غصن ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في مخالفات مالية بشركة نيسان. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

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