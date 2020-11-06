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تكنولوجيا

«الروسى لرواد الفضاء»: طاقم البعثة القادمة يخرج فى مهمتين إلى الفضاء المفتوح

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:07 ص
الفضاء المفتوح
الفضاء المفتوح
وكالات
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أعلن عضو المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، فاليري نيسميانوف، أن أفراد البعثة القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في مهمتين إلى الفضاء المفتوح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في مقابلة صحفية قال نيسميانوف: "أفراد البعثة القادمة التي ستتجه إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل 2021 سيخرجون من المحطة إلى الفضاء المفتوح في مهمتين للعمل مع ذراع ERA الإلكترونية الأوروبية ووحدة ناؤوكا الروسية".

وأضاف "المهمتان ستتعلقان بربط وحدة ناؤوكا الروسية بالمحطة الفضائية بواسطة الذراع الإلكترونية الروبوتية ERA والتي ستكون مهمتها تثبيت الوحدة في مكانها المطلوب".

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء "رائدا الفضاء الروسيان، أوليج نوفيتسكيي وبيوتر دوبروف، باشرا مهمة تدريبة جديدة في أحد مختبرات المركز للتمرن على عمليات تثبيت وحدة ناؤوكا على المحطة الفضائية الدولية، ويشارك في المهمة التدريبية حوالي 40 شخصا منهم مهندسون وأطباء وخبراء من المركز".

وأشار البيان إلى أن نوفيتسكي ودوبروف خضعا حتى الآن لمهمتي تدريب في المركز تخضيرا لمهماتهما المستقبلية، وسيخضعان لمهمة أخرى قبل أن يتوجها إلى المحطة الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد البعثة القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية، أوليج نوفيتسكي، كان قد ذهب في مهمتين إلى الفضاء من قبل، لكن مهمته القادمة في الفضاء المفتوح خارج المحطة ستكون الأولى من نوعها.

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