أكثر من 120 ألف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه من مساء الأربعاء وحتى مساء الخميس سجّلت الولايات المتحدة 123.085 إصابة جديدة بالفيروس و1.226 وفاة ناجمة عن الوباء.وكانت الولايات المتّحدة سجّلت الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت حوالي 100 ألف إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.