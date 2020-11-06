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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد مشاركتها فى مهرجان الجونة.. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
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كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة الماضية وإعلان عدد من نجوم الفن المشاركين أيضًا في المهرجان بالإصابة بالفيروس القاتل.

وأكدت الفنانة بسمة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً بعد خضوعها للتحاليل، لافتة إلى أنها على الرغم من ذلك فهي لا تشعر بأي أعراض جراء إصابتها.

وقالت بسمة: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا. بأذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر أسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".

يذكر أن الفنانة بسمة أجرت فوتوسيشن لها على طريقتها الخاصة من مهرجان الجونة، وذلك حينما جلست على الأرض من التعب حسبما ذكرت في تعليقها على الصور التي نشرتها مؤخرًا وهي جالسة على الريد كاربت حين كتبت: "لما تعبت من مجهود الريد كاربت وقعدت على الأرض انتهزت الفرصة وصورتني صور حلوة جدًا".

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