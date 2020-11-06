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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تغير طفيف فى نتائج انتخابات «النواب» الأمريكى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
انتخابات النواب الأمريكى
انتخابات النواب الأمريكى
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أظهرت بيانات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية حدوث تقدم في نتائج الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات مجلس النواب مع استمرار الجمود في انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ.

وجاء في خريطة بيانات صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن الحزب الديمقراطي حصل - حتى الآن - على 208 مقاعد مقابل 192 مقعدا للحزب الجمهوري.

ولا يزال الوضع جامدا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، حيث لا يزال لدي بايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب، ويحتاج بايدن 6 أصوات للفوز بالرئاسة.

كما أن الوضع لم يتغير بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث لا يزال كل من الحزبين لديه 48 مقعدًا، ويحتاج أي منهما لثلاثة أصوات للفوز بالأغلبية فيما لا يزال هناك 4 مقاعد غير محسومة حتى الآن.

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