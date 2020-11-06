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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. الحكومة تعمل على توفير 4 أجهزة «إيكمو» للحالات المتقدمة من كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
وكالات
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أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن بسام حجاوي، أن الحكومة تعمل على توفير 4 أجهزة "إيكمو" لاستخدامها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال: "الحكومة ستعمل على تزويد القطاعات بـ4 أجهزة أتمنى أن يتم التدريب عليها".

وأضاف: "إذا جاء المريض إلى المستشفى متأخرا ويشكو من أمراض مزمنة وكبير السن، أي بعوامل خطر، تكون نسبة التعافي أقل وتكون المضاعفات أكثر".

وأشار إلى وجود جهازي "إيكمو" في الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة.

و"الإيمكو" جهاز يشبه الرئة الصناعية، حيث يستخدم لتزويد الدم بالأوكسجين مباشرة دون المرور بالرئة.

وأعلن الأردن عن تسجيل 95864 إصابة و1069 وفاة بالفيروس.

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