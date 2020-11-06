رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صرف 39 مليون ريال
صرف 39 مليون ريال
وكالات
طباعة
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، تلقيها بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت في الصندوق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.

وتبين بعد إجراء التحقيقات قيام أحد المواطنين باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ"هدف"، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.

موضوعات متعلقة

المشدد 15 سنة لـ59 إخوانيًا في «تدبير اعتصام رابعة»

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

«أطباء الشرقية» تتعهد بدعم الطبيب المتهم بالتحرش بـ«فتاة الميكروباص»

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر

وائل فاروق: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعى العلم بذاته

غدًا.. ابتهال تريتر ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر»