رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الفرنسى يحكم بـ«المؤبد» على جزائرى أدين بالتخطيط لعمل إرهابى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:15 ص
القضاء الفرنسى
القضاء الفرنسى
عبير سليم
طباعة
أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن المؤبد للجزائري سيد أحمد غلام المدان بقتل امرأة، والتخطيط لعمل إرهابي بضواحي باريس عام 2015.

وقضت المحكمة أيضا باستحالة الإفراج عن غلام إلا بعد قضائه 22 عاما على الأقل في السجن وفي حال تم العفو عنه في وقت لاحق وخرج من السجن، يتم طرده من الأراضي الفرنسية.

ووفقا ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، فقد أدين غلام، وهو طالب قادم من الجزائر، بقتل المواطنة الفرنسية أوريلي شاتلان، والتخطيط لهجوم على كنيسة في فيلجويف جنوبي العاصمة الفرنسية في أبريل 2015.

وأظهرت التحقيقات أنه كان على صلة بالإرهابيين في سوريا، حيث توجه إلى تركيا عام 2014 للالتحاق بالجماعات المسلحة في سوريا، ثم عاد إلى فرنسا، حيث تم اعتقاله في 2015.

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حفل زفاف بالفيوم

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر

وائل فاروق: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعى العلم بذاته

غدًا.. ابتهال تريتر ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر»