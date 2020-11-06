البرازيل تسجيل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 630 وفاة و22294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 161736، والإصابات إلى 5612319.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.