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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: فى طريقنا للفوز بأريزونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:53 ص
ترامب
ترامب
منة سالم
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته التي ألقاها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إنه في طريقه للفوز بأريزونا، حسبما أفادت شبكة " سكاي نيوز الإخبارية.

وأضاف "ترامب"، أنه يتابع النتائج الخاصة به بعناية، مشيرًا إلى أن أرقامه ربما انخفضت بعض الشيء في جورجيا.

وـشار الرئيس الأمريكي خلال كلمته إلى أنه لن يسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات، معلقا: "تم رصد أموالا طائلة للتغلب علينا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك".

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

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