الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر

تستضيف رابطة أبناء الدقهلية الأدبية بالقاهرة٬ في السادسة من مساء الأحد المقبل٬ حفل توقيع ومناقشة الرواية الشعرية "آخر أخبار الجنة" أحدث إبداعات الشاعر حزين عمر٬ والصادرة حديثا عن مكتبة جزيرة الورد.ويتناول الرواية بالنقد والتحليل كل من النقاد: مدحت الجيار ومحمود نسيم وإيمان مهران وأحمد عبده وسامي الزقم، ويدير الحفل عبد العليم إسماعيل، بحضور نخبة من كبار المفكرين والكتاب.يذكر أن "آخر أخبار الجنة" رواية شعرية٬ تقع في مئة وستين صفحة من القطع المتوسط، أهدى الشاعر روايته الشعرية إلى كل من: المصري القديم٬ أبي العلاء المعري٬ دانتي أليجييري٬ وكل من تجسسوا على الآخرة وهم مازالوا أحياء.الرواية نسيج فكري وشعري متخيل في معظمه، وإن انطلق من الواقع الراهن ليصعد إلي العالم المتخيل الجنة متخذا من مهنة الصحافة آلية لاستكشاف مثالب الواقع الدنيوي والحياة في الجنة و"اللاجنة" مع تداخل التاريخ والفلسفة والديانات في وقائع العمل الذي لا يحصر الجنة في دين بعينه ولا جنسية بعينها.