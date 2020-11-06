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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقلص الفارق بين ترامب وبايدن فى بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
منة سالم
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تقلص الفارق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز نحو 95% من الأصوات، حسبما أفاد مركز إديسون للأبحاث.

وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، كان الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حصل منذ ساعات على 50.1% مقابل 48.7% لبايدن بعد فرز 93% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

جاء ذلك وفقا لإحصاء مركز إديسون للأبحاث، الذي أعلن نتيجة ولاية جورجيا أيضا والتي تقدم بها ترامب بـ49.5% من الأصوات مقابل 49.3% لبايدن بعد فرز 98% من الأصوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم، فيما ينتظر العالم أجمع النتيجة النهائية للفائز بالسباق الرئاسي.

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