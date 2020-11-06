رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترحيل رئيس كوسوفو السابق إلى لاهاى لمحاكمته بارتكاب جرائم حرب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
رئيس كوسوفو السابق
رئيس كوسوفو السابق هاشم تاتشي
عبير سليم
طباعة
نقل رئيس كوسوفو السابق هاشم تاتشي من بريشتينا إلى مركز الاحتجاز الخاص بمحكمة كوسوفو في لاهاي بهولندا، في إطار اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حسبما نقلت رويترز، اليوم الجمعة.

واستقال تاتشي من منصبه في وقت سابق، فور علمه بأن محكمة كوسوفو المتخصصة، أقرت لائحة اتهامه بارتكابه جرائم حرب.

ويواجه تاتشي البالغ من العمر 52 عاما، وثلاثة قادة آخرين سابقين في جيش "تحرير كوسوفو" اتهامات بالإشراف على منشآت احتجاز غير قانونية حيث كان معارضو الحركة يحتجزون فيها في أوضاع غير آدمية ويتعرضون للتعذيب والقتل أحيانا.

ونفى تاتشي مرارا ارتكاب أي مخالفات، وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو إنه "شعر بضرورة تقديم استقالته لحماية سلامة البلاد".

ووصل تاتشي إلى مطار بريشتينا العسكري بعد ظهر الخميس واستقل طائرة إلى لاهاي، حيث جرى التحفظ عليه هناك من قبل محاكم كوسوفو المتخصصة.

ويوجه ممثلو الادعاء الاتهام لتاتشي بالمسؤولية عن ارتكاب نحو 100 جريمة قتل ضد المدنيين خلال الحرب التي وقعت بين عامي 1998 و1999.

موضوعات متعلقة

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر

وائل فاروق: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعى العلم بذاته

غدًا.. ابتهال تريتر ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر»