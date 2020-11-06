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عالم

برلين تدعو مرشحى الانتخابات الأمريكية لضبط النفس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
عبير سليم
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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مرشحي الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب إلى ضبط النفس لحين إعلان نتائج التصويت، مؤكدًا أن التصعيد أمر غير مسؤول.

وقال في حديث لشبكة "فونكه" الإعلامية: "الولايات المتحدة لا يجب أن تختزل في شخص واحد. أي شخص يواصل صب الزيت على النار في مثل هذا الموقف يتصرف بشكل غير مسؤول".

وأضاف في تعليقه على مجريات الانتخابات: "حان الوقت الآن للحفاظ على الهدوء حتى تتوفر نتيجة محددة بشكل مستقل".

وأكد أنه "من أجل قبول النتيجة، التي لم يتم تحديدها بعد، يجب على الجميع أولا التحلي بضبط النفس".

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، أمس الأربعاء الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

وستكون أصوات نيفادا الـ6 من المجمع الانتخابي، العامل الحاسم لانتصار بايدن، باعتبار أنه حسم ميشيغان وويسكونسن الأربعاء، وأصبح بعيدًا في الصدارة بولاية أريزونا.

وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح الأخير.

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