«أطباء الشرقية» تتعهد بدعم الطبيب المتهم بالتحرش بـ«فتاة الميكروباص»

أصدرت نقابة أطباء الشرقية، بيانًا عن الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص بالزقازيق.وأوضحت البيان، أن وفد من النقابة حضر التحقيق مع الطبيب المتهم في سراي النيابة، وأن النقابة ستقدم الدعم القانوني والإنساني للطبيب المتهم، لمحاولة حل المشكلة بصورة قانونية.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى «هـ.ا»، 19 سنة، تتهم فيه «ع.م»، طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها، والاستمناء داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق بتهمتي التحرش وممارسة فعل فاضح.