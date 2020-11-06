تعرف على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

يحتضن مسرح النافورة المكشوف بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا جديدًا من حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29.ويحيى الحفل المطرب خالد سليم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، إلى جانب فقرات لكل من المطربين: فرح الموجي وياسر سليمان، وعازف بيانو حمادة النجار، ويليه فاصلًا للنجمة ريهام عبد الحكيم.وفي نفس التوقيت٬ تقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يقدمها نجوم الأوبرا: محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، محمد طارق، حسناء.وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.وتقام جميع الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.