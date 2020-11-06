ترامب: التصويت بالبريد فتح مجالًا للتزوير كما حذرت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حذر منذ أشهر من أن عمليات التصويت بالبريد ستفتح مجالا للتزوير، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأكد ترامب، خلال كلمته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن هذه أول مرة في التاريخ الأمريكي تشهد فيه الانتخابات تزويرًا ومخالفات على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن القضاة هم الذين سيحسمون في التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.