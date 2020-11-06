ترامب: سأفوز بالانتخابات الرئاسية بسهولة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن القضاة هم الذين سيحسمون في التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية.وقال ترامب خلال كلمة له بثت من البيت الأبيض: "سنفوز بهذه الانتخابات بسهولة"، مشيرًا إلى أنه حذر منذ أشهر من أن عمليات التصويت بالبريد ستفتح مجالا للتزوير.