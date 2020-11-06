ترامب: سأفوز بالانتخابات الرئاسية بسهولة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
عبير سليمطباعة
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن القضاة هم الذين سيحسمون في التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية.
وقال ترامب خلال كلمة له بثت من البيت الأبيض: "سنفوز بهذه الانتخابات بسهولة"، مشيرًا إلى أنه حذر منذ أشهر من أن عمليات التصويت بالبريد ستفتح مجالا للتزوير.
وقال ترامب خلال كلمة له بثت من البيت الأبيض: "سنفوز بهذه الانتخابات بسهولة"، مشيرًا إلى أنه حذر منذ أشهر من أن عمليات التصويت بالبريد ستفتح مجالا للتزوير.