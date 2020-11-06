ترامب: نشهد تزويرًا لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هذه أول مرة في التاريخ الأمريكي تشهد فيه الانتخابات تزويرًا ومخالفات على نطاق واسع.وأضاف ترامب، في كلمة له من البيت الأبيض، تبث الآن، "لقد طلبنا حضور مراقبين في عمليات الفرز في بنسلفانيا"، مشيرًا إلى أن بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات.وأكد مجددًا أن هناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها، لافتَا إلى كسبه دعوى قضائية لمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا.